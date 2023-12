September

Promistimmen zu Söders Entscheidung in der Causa Aiwanger

"Söders Argumentation, dass der alte Käse nach 35 Jahren niemanden mehr interessiert, kann ich gut nachvollziehen. Der Zweite Weltkrieg ist 78 Jahre her und juckt mich ehrlich gesagt noch weniger. Sie verstehen schon: Bsss, bsss!"

(Alexander Gauland, Zeitzeuge)

"An einem Rauswurf wäre die Koalition in Bayern wahrscheinlich zerbrochen, Söder hätte zurücktreten müssen und seine Kanzlerambitionen wären erledigt gewesen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss in der Besenkammer mal eben in ein Handtuch brüllen."

(Armin Laschet, Paybacker in Warteschleife)

"Dass die ˈScheiße-schon-als-Kindˈ-These plötzlich falsch sein soll, wird Kevin Kühnert sicher freuen.""

(Wolfgang Kubicki, böser Onkel)

"Wenn mir nach dreißig Jahren, in denen ich brünftiges Rotwild filmen musste, beim Tanzen mal eben die Hand abrutscht, werde ich sofort in die Wüste geschickt, während Herr Aiwanger sich als Silberrücken der Freien Wähler scheinbar alles erlauben darf. Manchmal glaube ich, ich bin nur von Tieren umgeben."

(Andreas Kieling, schaut gerne zu)

"Aiwanger durfte seinen Job behalten, da er Reue und Demut gezeigt hat. Wo war die staatliche Gnade, als ich meine Büroeinrichtung total reumütig von Velours-Vollnarbenleder auf Nubuk downgegradet und mir einen günstigen Porsche-Jahreswagen gekauft habe?"

(Patricia Schlesinger, Armutszeugnis)

"Niemand ist heute noch so, wie er mit 16 war. Leider. Ich hatte mit 16 noch volles Haar."

(Olaf Scholz, erinnert sich doch noch an was)

Gini in a bottle

Laut Global Wealth Report bleibt das weltweite Vermögen ungleich verteilt.

In weiteren Meldungen: Atmosphärenphysiker: Regen ist nass +++ Pubertierende Tochter findet Vater uncool +++ Trotz Diebstahl: Fuchs will Gans nicht wieder hergeben +++ Model gibt zu: "Ja, ich bin nur wegen des Geldes mit dem alten Knacker zusammen" +++ Merz hält Brandmauer zur AfD aufrecht, weil er den Sozialismus in deren Nationalsozialismus nicht leiden kann +++ Hund bellt, beißt aber nicht

Oktober

Fachkräftemangel in Russlands Chefetagen verschärft sich

Die mysteriöse Todesserie in den Chefetagen russischer Unternehmen reißt nicht ab. Seitdem der Ölriese Lukoil nur ein Jahr nach dem angeblichen Selbstmord seines CEOs auch dessen Nachfolger an ein "plötzliches Herzproblem" verloren hat, sind Bewerbungen für Leitungsposten dramatisch zurückgegangen. Mit diesen Rundum-sorglos-Paketen will der Konzern neue Führungskräfte ins Haus locken:

Top-Verpflegung mit täglich frischer Vollwertkost aus der Kremlgiftküche

Mit Fliegengittern gegen versehentliches Herausfallen gesicherte Leichtglas-Fenster

Routinemäßige Autobombenkontrolle im Rahmen der Wagenwäsche

Chefarztbehandlung nach Flugzeugabstürzen

Verwanzte Büros, 24/7 Videoüberwachung, Fußfessel und Drohnen-Eskorte für das Extra an individueller Sicherheit

Monatliche Check-ups bei Putins Leibärzten (Diagnosemöglichkeiten: A = Herzschwäche oder B = schwere Depression)

Urlaub vom Anschlag

Alice Weidel sagte einen Wahlkampfauftritt ab, weil angeblich eine Gefahrenlage für sie bestanden habe. Nun kam heraus, dass Weidel nicht in einem Safe Haus der Polizei, sondern auf Mallorca verweilte. Doch auch dort lauerten laut Weidel überall Gefahren: