Mai

Und täglich grüßt der Wolpertinger

Nach einem dramatischen Saison-Finale ist der FC Bayern München zum 11. Mal in Folge und 33. Mal insgesamt deutscher Fußballmeister geworden.

In weiteren Meldungen: Buchmacher nach langer Reihe aus Laien und Pfuschern sicher: Auch nächster Bundesverkehrsminister vermutlich ein Depp +++ Totgelaufen? Nach 35 Jahren Starlight Express sinkt bundesdeutscher Rollschuhverkauf auf Allzeit-Tief +++ Musikwelt hält den Atem an: 62. Album der Rolling Stones mit Spannung erwartet +++ Umfrage bestätigt: Silvester-Klassiker "Dinner for one" mittlerweile nur noch besoffen zu ertragen +++ Landtagswahl elektrisiert weltweit Beobachter: Wird die CSU jetzt sogar stärkste Partei in Bayern? +++ "Bundesregierung muss handeln": NDR verlangt harte Sanktionen gegen ESC-Seriensieger Schweden (7) und Irland (7) +++ Voting erschöpfter Mitglieder nach 2000 Jahren Christentum eindeutig: "Jüngster Tag" HEUTE!!!

101 Fragen an Robert Habeck

Die FDP droht mit einer Blockade des Heizungsgesetzes. Sie wolle die Verhandlungen erst aufnehmen, wenn Robert Habeck einen Fragenkatalog mit 101 Fragen beantwortet hat. TITANIC liegt dieser Katalog vor. Ein exklusiver Auszug:

1. Stimmt es, dass Sie Mitglied bei den Grünen sind?

2. Haben Sie neben der Wärmepumpe noch andere Pumpenvorlieben? (Fahrrad, Penis,…?)

3. Wie heizen Sie privat? (Mehrfachnennung möglich)

3.1 Ich mache mir warme Gedanken

3.2 Durch Reibung mit dem Koalitionspartner

3.3 Ich heize nur auf der Autobahn

(…)

24. In welcher Beziehung stehen Sie zu Ihrem Trauzeugen?

25. Auf welche Eigenschaften achten Sie bei der Partnerwahl?

27. Ist Ihnen klar, dass wir das mit diesem Fragenkatalog hier nur machen, damit das Gesetz auf keinen Fall vor der Sommerpause verabschiedet werden kann?

(…)

46. Wie heißt nochmal dieser Netflix-Film mit dem Kometen, der auf die Erde zurast?

47. Glauben Sie eigentlich WIRKLICH an den Klimawandel?

(…)

69. Mit welchen Haarpflegeprodukten kriegen Sie diesen coolen Look hin?

70. Ist sonst bei Ihnen alles Chico?

71. Ihr Lieblingsessen?

72. Lieblingsfarbe?

73. Lieblingstier?

74. Finden Sie es nicht irgendwie undemokratisch, dass die Grünen mehrere Minister stellen, obwohl mehr als 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Grünen gar nicht gewählt haben?

(…)

100. Krass! Hundert Fragen! Haben Sie überhaupt noch Lust?

101. Wann treten Sie zurück?

Juni

Post an Wagner

Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner hat freudetrunken auf die Ankündigung des Springer-Verlags reagiert, in den kommenden Jahren digitaler zu werden. Er begrüße es, sich demnächst in seiner Online-Rubrik "Posting von Wagner" nur noch bis zu 240 Zeichen zusammendelirieren zu müssen, schrieb der 79jährige mit lockerer Zunge an seine Chefredakteurin Marion Horn ("Liebe Horny Marion ..."). Seinem anfänglichem Stimmungshoch folgte jedoch schnell die ernüchternde Bekanntgabe des Konzerns via Rundmail, sich von denjenigen Angestellten trennen zu wollen, deren Aufgaben in der digitalen Welt durch KI ersetzt werden können. Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner beschwichtigte allerdings, dass deren Zahl im niedrigen, sprich: Promillebereich läge. Zudem sei bei allen bisherigen Testdurchläufen ChatGPT immer so klar im Kopf gewesen, sich dem Gaga-Geschreibsel von Wagners Zweiwortsätzen komplett zu verweigern. Gelänge es den hauseigenen Software-Entwicklern in der nächsten Zeit nicht, die Künstliche Abstinenz umzuprogrammieren, würden die Leser auch weiterhin Tag für Tag mit den Ideen des Originals zugeschüttet werden.

Cool bleiben: Die nationale Hitzestrategie kommt!

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen Schutzangebote gegen die negativen Auswirkungen von Hitzewellen noch in diesem Sommer zur Verfügung stehen. Folgende Maßnahmen stehen zur Debatte: