März

Die besten Momente vom Großen Zapfenstreich für Christine Lambrecht



Der Moment, als Lambrecht während Ihrer Ansprache zum x-ten Mal vom "Witzig, witzig…" singenden Shanty-Chor aus "Inas Nacht" unterbrochen wurde

Der Moment, als vier Bundeswehr-Hubschrauber auf dem Bendlerblock landeten, aus denen jeweils ihr Sohn, ihr Neffe, ihre beste Freundin und ihr Frisör ausstiegen

Der Moment, in dem der Kanzler Lambrecht zum Dank für ihr Engagement ein Paar Stilettos in Camouflage-Farben überreichte und sie damit zu Tränen rührte

Der Moment, als sie die anwesenden Gäste entsetzte, indem sie zum Salut für sich selbst unkontrolliert mit einem riesigen Maschinengewehr in die Luft ballerte

Der Moment, als kurz danach die Reste eines chinesischen Spionageballons vom Himmel fielen

Der Moment, als im Verlauf von Lambrechts nicht enden wollender Rede die erste Fackel ausging

Der Moment, in dem während des Abspielens ihres Musikwunsches "Niemals geht man so ganz" plötzlich Unruhe unter Offizieren und Rekruten aufkam

Der Moment, als die nicht eingeladene Fraktion der CDU jenseits der Absperrung anfing, lautstark "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!" zu grölen.

Königlicher Spaß

Charles III. ist mit seiner Frau Camilla zum Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Dem britischen Monarchen wurde gemäß Protokoll ein standesgemäßer Empfang bereitet. Bereits bei seiner Ankunft am BER ballerte sich Ihro Hoheit traditionell 21 Berliner Weiße mit Schuss ins gekrönte Haupt („Salute!“). Das offizielle Begrüßungszeremoniell erfolgte daraufhin am Brandenburger Tor mit den obligatorischen militärischen Ehren, wobei auf die zunächst geplante Erschießung von 25 Taliban-Kämpfern aus urheberrechtlichen Gründen letztendlich verzichtet wurde. Missbilligende Zwischenrufe aus der Menschenmenge („God save the Queen!“) waren mit Ausnahme von angebrachten Majestätsbeleidigungen unerwünscht. Feierlich ging es schließlich am Abend beim Staatsbankett im Schloss Bellevue zu. 130 geladene Gäste in den Trikots der englischen Mannschaften aus der Königsklasse und mit gebundenen Windsorknoten durften es sich am All-you-can-eat-Buffet bei Hamburger Royal TS, Prinzregententorte und König Pilsener gut gehen lassen. Höhepunkt des Dinners war die Gesangsdarbietung des „The King“-Imitators Campino. Wie untertänigst erwartet, hatten am Ende der Veranstaltung alle Anwesenden schön einen in der Krone, entblößten wie bei englischen Gelagen üblich ihre Adelsgeschlechter und traten sich gegenseitig in die Kronjuwelen. Am heutigen Donnerstag steht für Charles dann ein Ausflug zum Berliner Naturkundemuseum zur T-Rex-Ausstellung auf dem Programm.

April

Bahn zahlt Kunden Rekordsumme

Medienberichten zufolge musste die Deutsche Bahn Reisenden 2022 wegen der Auswirkungen von Verspätungen und Zugausfällen über 92 Millionen Euro an Entschädigungen überweisen. Darauf entfielen die höchsten Geldbeträge:

→ Geburt, erste Schritte und Einschulung des eigenen Kindes verpasst

→ Vom mittlerweile neu verheirateten Partner enteignet und für tot erklärt worden

→ Beim Transport im brandenburgischen Schienenersatzverkehr von der Pferdekutsche gefallen und 80 Kilometer zu Fuß vor Wölfen geflüchtet

→ Aus lauter Verzweiflung in den Zug nach Hogwarts eingestiegen

→ Im Rahmen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 versehentlich eingemauert worden

→ Während des Wartens auf freier Strecke ("Liebe Fahrgäste, es geht gleich weiter!") vergreist oder verstorben

Fast richtige Schlagzeile (20.04.)

German Sehnsucht: Helmut Kohl wäre heute 93 Jahre und 17 Tage alt geworden