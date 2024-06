Platz 1 - Die Spitzenkolumne #13

Wann haben Sie das letzte Mal mit einem normalen Menschen gesprochen? Und was hat er Ihnen über Politik gesagt? Vermutlich irgendwas Rechtes – wenn es ein Taxifahrer war. Meine eigene empirische Erhebung im Forschungsfeld Podcasts, Instastorys und Kolumnen kam nämlich zum Ergebnis, dass Medienheinis, Medienlarrys, Medienfritzen, you name it, nur Kontakt zur Bevölkerung haben, wenn sie irgendwo rumkutschiert werden. Der Taxifahrer ist also Platz 1 der Normaloreferenzen. Mit dem, was der mal gesagt hat, erklären sie dann den Erfolg der AfD oder den Islamismus – weil in ihrer Berlin-Mitte-Bubble nie jemand irgendwas Rechtes machen würde, wie zum Beispiel andere ausbeuten, vermieten, Geld horten oder CDU, FDP oder SPD wählen. Kleine Polemik am Anfang, es sind ja gerade mal wieder perfekte Zeiten für Satiriker*innen.

Und zwar weil ja die AfD die Europawahl gewonnen hat – auf ’ne Art. Ihr Zuwachs ist jedenfalls am allerstärksten, gewonnen hat natürlich die vermaledeite CDU. Nun fragt man eben sich und seinen Taxifahrer, woran das liegt – und es liegt natürlich an allem, außer daran, dass Leute, die quasi sagen „Hallo, wir sind rechts und für rechte Politik, rechts rechts rechts – das ist unser Ding, rechts – lieben wir!, rechts forever, rechty-rechts, da steh’n wir drauf!“, rechts sind. Mein Taxifahrer dritten Grades hat gesagt, wenn der verschissene Kapitalismus nicht jeden Lebensbereich komplett im Griff hätte, hätten die Menschen mehr Zeit und Kraft, sich politisch zu engagieren, eine wählbare linke, antifaschistische Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, zu gründen oder einer beizutreten und sie zu gestalten, ohne dass zum Beispiel irgendwelche elitären Parteileute, denen es nur um Kohle und Prestige geht, ihnen die Arbeit schwer machen oder sie für ihre beknackte Querfrontscheiße missbrauchen. Außerdem bräuchten wir natürlich eine konsequente antirassistische, antisexistische, antiantisemitische Erziehung und den Sozialismus. Hat er so gesagt.

Aber das ist jetzt erst mal alles egal. Fußball, schalalala, wir gehen rein. Heute (14.6.) geht ES los, beziehungsweise EM. Wir sind alle heiß drauf, ob wir wollen oder nicht. Abkühlung gab’s in der Zeitung Die Welt, die mir zufällig in die Patschehändchen gefallen ist, ohne dass ich 2,70 Euro für sie zahlen musste. Da hieß es nämlich, es sei das teuerste Fußballereignis ever für Fans, weil alles teurer geworden ist – auch für Zugereiste (außer für Schweizer, Dänen und so). Bier kostet jetzt z. B. 7 Euro auf der Fanmeile. Das Gute ist, dass hierzulande eh kein Schwein irgendwo mit Karte zahlen kann, und wahrscheinlich kommt eh niemand an, weil Bahnchaos herrscht, das gleicht dann alles wieder aus, hahaha. Im Ausland gingen bereits Warnungen rum, man solle auf keinen Fall die Bahn nehmen, sondern lieber Uber benutzen – uns erwarten also herrliche neue Taxianekdoten über das Weltgeschehen.

