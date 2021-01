Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Bei der Eröffnung des von Ihnen geleiteten Humboldt-Forums zeigten Sie sich hinsichtlich der Debatte um die dort ausgestellte Raubkunst zuversichtlich: »Ich denke, die Menschen werden uns hier die Bude einrennen, wie man in Berlin sagt.« Wie bitte? Die Bude einrennen? Nie gehört! Haha, diese Berliner!

Schön, dass Sie so optimistisch sind! Nur sollten Sie während des besagten Bude-Einrennens besser auf Gegenstände wie Äxte, Metallsägen und Vorschlaghämmer achten. Nicht, dass Ihr schönes Forum so kurz nach der Eröffnung in der Spree landet!

Bleibt gern fern: Titanic