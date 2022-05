Die CDU fordert, Gerhard Schröder personelle und finanzielle Altkanzler-Privilegien zu streichen. Vorsorglich sucht dieser nun nach Einkommensalternativen und plant, sämtliche 12 Ex-Frauen auf Unterhalt zu verklagen. "Außerdem erscheint bald meine Autobiografie 'Mein lupenreines Leben. Ein echter Demokrat erzählt' im Kreml-Verlag", so der weiterhin kämpferische Schröder. "Die wird weggehen wie warme, russische Erdgaslieferungen!" Auch den Tantiemen-Segen für den Song "Hol mir mal 'ne Flasche Bier" will das One-Hit-Wonder Schröder neu entfachen. Eine Welttournee (außer Länder mit Nato-Mitgliedschaft) ist in Planung. Als Begleitband konnte die Formation "Dschingis Khan" ("Moskau") gewonnen werden. Um Miete zu sparen, darf Schröder außerdem derzeit in einer Oligarchen-Jacht, versteckt am Maschsee, hausen. "So weit hat man mich getrieben!", erzählt ein trauriger Altkanzler und beißt beim kargen Frühstück in sein hartes, bereits abgelaufenes Fabergé-Ei.