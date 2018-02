Noch aus dem alten Jahr, nämlich vom 12.12.2017, doch so fresh wie quasi von morgen, stammt Deine Meldung »Berliner Senat will Werbeverbot für Abtreibung abschaffen«. Wir brauchten tatsächlich geschlagene fünf Minuten, bis wir uns sicher waren, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Wir meinen darüber hinaus, daß auch umgekehrt die Schweigeerlaubnis betr. eines eventuellen Nicht-Schwangerseins in keinem Fall kommuniziert werden sollte.

Deine Hirnverdreher auf der Titanic