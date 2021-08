Hunderte Impfgegner haben in London versucht, den Sendebetrieb der British Broadcasting Corporation, kurz BBC, zu stören, um gegen die vermeintliche Werbung der Rundfunkanstalt für die Coronaimpfung zu protestieren. Berichten des Guardian zufolge zogen sie allerdings zunächst zur falschen Adresse und beabsichtigten, ein Gebäude zu stürmen, in dem der Sender schon seit Jahren nicht mehr ansässig ist. Nach kurzer Online-Recherche setzten sich die Demonstranten daraufhin erneut in Bewegung und erreichten nur wenige Tage später die Behr Bircher Cellpack BBC AG im schweizerischen Villmergen. Durch vereinzelte Unmutsäußerungen am Firmensitz des Industriekonzerns machte die Gruppe auf sich und ihr Anliegen aufmerksam und fragte sich dann nach dem richtigen Weg durch. Über einen kurzen Zwischenstopp bei der BBC Chartering-Reederei in Leer betraten die mittlerweile äußerst aufgebrachten Protestteilnehmer am nächsten Tag endlich wieder ureigenen, englischen Boden am Brisbane Boys' College in Australien. Nachdem dem tobenden Mob dort jedoch vom Hausmeister der Einlass verwehrt wurde, wollten die Demonstrierenden umgehend in ihre angelsächsische Heimat zurückkehren und standen letztendlich außer sich mit hochrotem Kopf (Sonnenbrand) in Sachsen-Anhalt vor den verschlossenen Türen des Vereinsheimes vom Burger Ballspiel Club 08. Ein einzelner Demonstrant erreichte nach einer weiteren Odyssee durch mehrere Basketballclubs (BBC Coburg, BBC Stendal, BBC Halle etc.) schließlich den BBC-Hauptsitz am Portland Place im Zentrum Londons, wo er restlos entkräftet und dehydriert mit einer Corona-Infektion zusammenbrach und ein breites Medienecho auf Telegram provozierte ("Trotz Grippe: Ungeimpfter Freiheitskämpfer deckt geheimes BBC-Netzwerk auf!"). Ein voller Erfolg!