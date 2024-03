+++ Geburtsrecht: Ursula von der Leyen wirbt für sich um eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Ein Glück für die CDU-Politikerin, dass sie nicht darauf angewiesen ist, für ihre bisherigen Verdienste geadelt zu werden +++ Typisch Ossis: Die Ankündigung des CDU-Landrates im thüringischen Saale-Orla-Kreis, Geflüchtete künftig zu gemeinnütziger Arbeit heranzuziehen, kommt gut an. In der Bevölkerung herrscht Einigkeit darüber, dass es doch die richtige Entscheidung war, damals nicht rüberzumachen +++ „Jaaa!“: Bei aller Trauer um das plötzliche Ableben von Andi Brehme herrscht zumindest Erleichterung darüber, dass der Ex-Nationalspieler eines natürlichen Todes gestorben ist. Erste Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht, die Lebensleistung des WM-Helden von 1990 könnte dadurch geschmälert werden, einem Elfmeterkiller zum Opfer gefallen zu sein +++ Lauschangriff: Der Taurus-Abhörskandal war keine gezielte Spionageaktion Russlands. Zumindest in diesem Fall lässt sich nicht behaupten, Putin sei ein Arsch mit Ohren +++ Das Gesetz der Straße: Die EU überlässt es ihren Mitgliedsstaaten, ob sie verpflichtende Gesundheitschecks für Autofahrer ab einem bestimmten Alter einführen wollen. Volker Wissing erteilte einer solchen Regelung bereits eine Absage. Damit hält Deutschland verkehrspolitisch die Spur: Es wird hierzulande auch weiterhin keine Limits geben +++ Büch(n)erpreis: Bücher sind in Deutschland in den letzten vier Jahren um durchschnittlich fast 11 Prozent teurer geworden. Mit anderen Worten: Es wird hierzulande wieder inflationär gelesen +++ In der Laborküche: Die Universität Hannover sucht Probanden für eine Lebensmittelstudie über Safran. Nach sechs erfolgreichen Testreihen mit Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl wollen die Wissenschaftler in einer siebten herausfinden, ob Safran den Kuchen wirklich gel macht +++