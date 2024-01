+++ Kakaohaltige Spezialoperation: Der nach wie vor am russischen Markt tätige Süßwarenhersteller Ritter Sport ist 2023 leicht gewachsen. Der Unternehmensgewinn beruhte auf einem Verkaufsboom von Panzerschokolade +++ Aufrüstung naht: Bund und Länder wollen in zwei Jahren mit der Bergung von Weltkriegsmunition aus der Ostsee beginnen. Bis die Bundeswehr ihre leergefegten Arsenale mit den begehrten Fundstücken auffüllen darf, muss sie aber erst noch weiter mit altem Schrott schießen +++ Durchschlagend: Polizisten und Ärzte genießen laut einer Umfrage das gesellschaftlich größte Vertrauen. Erstaunlich, wie weit es einzelne Berufsgruppen bringen können, wenn sie nach dem "Ursache und Wirkung"-Prinzip zusammenarbeiten +++ Fair Play, bitte: Die obersten Regelhüter haben sich für Zeitstrafen im Profifußball ausgesprochen. So soll Meckern und wehleidiges Herumrollen nach Fouls unverzüglich mit dem Verdienstniveau von 1954 bestraft werden +++ Verlogenes Business: Britney Spears hat auf Instagram angekündigt, niemals in die Musikindustrie zurückkehren zu wollen. Doch wie glaubhaft sind die Worte von jemandem aus der Branche, der vor über 20 Jahren schon einmal eingestehen musste: "Oops, I did it again"? +++ Unternehmerunfreundlich: Die Worte von CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeskanzler Scholz sei ein "Klempner der Macht" hallen immer noch nach. Politexperten sind sich nach wie vor uneins darüber, ob er damit nun den Regierungschef in Misskredit bringen wollte oder die Handwerksbranche +++ Einleuchtend: Dass die AfD versucht, wütende Protestbauern mit aller Kraft auf ihre Seite zu ziehen, ist wenig überraschend. Schließlich hätte sie im Falle einer Machtübernahme einen riesigen Bedarf an Menschen mit schlechten Manieren +++ Vergelt's Gott: Nach einer Studie der evangelischen Kirche hat für acht von zehn Befragten Religion keine Bedeutung mehr in ihrem Leben. Die gute Nachricht: Opium fürs Volk gibt es ab sofort direkt von Karl Lauterbach +++