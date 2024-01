Erst gestern saßen wir noch mit ihr in Sossenheim zusammen, haben auf ihre Kosten gegessen und getrunken, dann wurde sie ganz plötzlich hundert Jahre alt, in Worten: 100 und nun ist sie in eine andere Dimension hinübergewechselt. Ein pralles Jahrhundert Anna Poth hat damit sein jähes Ende gefunden.

Sie war die Grande Dame der Neuen Frankfurter Schule, die Säulenheilige der Caricatura, die Göttin der Satire. Ohne Anna würde es vieles, was unser Leben leichter macht, nicht geben. Sie war die Zeremonienmeisterin denkwürdiger Orgien in der legendären Villa Claire. In den Sechzigerjahren schleuste sie sich in das Nachrichtenmagazin PARDON ein, um dessen Miterfinder Chlodwig Poth einzukassieren und zu Höchstleistungen zu bringen. Ohne Anna hätte er niemals den Sexualtatsachenroman "Die Vereinigung von Körper und Geist mit Richards Hilfe" schreiben können. Jahre später zwang sie ihn, TITANIC zu gründen, damit sie aus diesem Fundus immer wieder neues Festgästematerial bei ihren orgiastischen Festen in Frankfurt-Sossenheim unter den Tisch trinken konnte. Die stolze Trägerin des "Hans-Mentz-Preises für verschärfte Kommunikation" kannte da keine Gnade. Wer nicht feiern wollte, wurde beschimpft. Generationen von Redakteuren und Mitarbeitern haben an ihrem Kaffeetisch Lebenshilfe und Trost bei Liebeskummer, familiären Sorgen oder Formulierungsproblemen gefunden. In der Forschung der Komischen Kunst gilt sie inzwischen längst nicht mehr als die Frau von Chlodwig, sondern Chlodwig ist der Mann von Anna Poth.

Warum gab es bei diesen unermesslichen Verdiensten keine Sonderausstellung „100 Jahre Anna Poth“ in der Caricatura? Warum hat die Stadt Frankfurt ihre Verdienste als furchtlose Hostientesterin nicht mit einer Leibrente gewürdigt, warum wurde sie noch nicht einmal zur Ehrenbürgerin ernannt und warum steht in Sossenheim kein Denkmal von ihr, das sie sicher gerne mit einem grandiosen Festakt selber eingeweiht hätte? Das Leben ohne Anna Poth ist eigentlich sinnlos, trotzdem müssen wir alle irgendwie versuchen in ihrem Sinne weiterzumachen, sonst kriegen wir später gewaltigen Ärger mit ihr.

Text: Hans Zippert

Foto: CMF, Britta Frenz