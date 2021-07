Was sonst noch war

+++ Fußvolk: Mit fast 82,4 Millionen hat die Zahl der Flüchtlinge laut UN einen neuen Höchstwert erreicht. Das entspricht umgerechnet in etwa einer Merkel-Diktatur +++ Wundertrank: Papst Franziskus lässt von einem italienischen Star-Winzer einen Vatikan-Wein anbauen und kann demnächst mit trinkfertigen Flaschen rechnen. Ersten Degustationen zufolge soll das farblose Getränk noch sehr verwässert schmecken +++ Alle Jahre wieder: Erstmals bei Olympia gibt es während der Wettkämpfe in Tokio keine Zuschauer in den Wettkampfarenen. Oder wie es auch heißt: Paralympics +++ Ausgeschieden: Elf der insgesamt 2304 deutschen Badegewässer sind von der EU-Umweltagentur aufgrund einer gesundheitlich bedenklichen Bakterienbelastung mit mangelhaft bewertet worden. Ungeliebter Negativ-Spitzenreiter ist mal wieder die Ruhr +++ Vergnügungssüchtige Frauen und Kinder zuerst: Fast 110 Jahre nach dem Untergang der Titanic entsteht in einem Themenpark in der zentralchinesischen Provinz Sichuan ein originalgetreuer Nachbau des Ozeanriesen. Weitere Attraktionen im "Titanicland" sind die Eisberg- und Talbahn, ein Rettungsbootsverleih (begrenzte Aufnahmekapazität!) sowie eine riesige Badewelt mit authentischem Nordatlantik-Feeling dank Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt +++ Um Haaresbreite: Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist vom Hohen Rat in Den Haag nach sieben Jahren endlich der Beleidigung schuldig gesprochen worden. Eine Strafe für seine Frisur wurde gegen ihn dennoch nicht verhängt +++ Kinderspiel: Der US-amerikanische Dreikäsehoch Abhimanyu Mishra ist der jüngste Großmeister der Schachgeschichte. Den Titel sicherte er sich durch den entscheidenden Zug "Mein Pferdchen macht dein Türmchen putt" +++ Hymnisch: Bundesregierung und Bundestag wollen den nach fast 20 Jahren beendeten Afghanistan-Einsatz mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstag würdigen. Angesichts der insgesamt 59 gefallenen Soldaten übt das Musikkorps der Bundeswehr bereits das Trude-Heer-Lied "Niemals geht man so ganz" ein +++