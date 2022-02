Was machen die MdBs normalerweise an einem Sonntag

Wegen des Kriegs in der Ukraine ist der Bundestag zum ersten Mal in seiner Geschichte an einem Sonntag zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Das hätten die MdBs normalerweise gemacht:

Olaf Scholz: Sensorische Deprivation in der Badewanne

Alexander Dobrindt: Die konservative Revolution vorbereiten

Alice Weidel: Diverse Konten leer räumen

Heiko Maas: Sneaker putzen

Habeck: Solidaritäts-Tantra (bis zur Waffenruhe)

Helge Braun: "Mit meiner Freundin ins Kino. Die kennen sie aber bestimmt nicht, die wohnt in einer anderen Stadt..."

Karl Lauterbach: Lanz oder so…

Nancy Feaser: Abschiebe-Listen schreiben

Peter "Ramses" Ramsauer: Sonntagsschicht als ehrenamtlicher Mauteintreiber

Norbert Röttgen: Auf der Treppe vom Reichstagsgebäude abhängen

Tino Chrupalla: Nazikram

Alexander Gauland: Gemäßigter Nazikram

Wolfgang Kubicki: Politisch unkorrekte Witze in seiner Stammkneipe testen ("hö, hö, hö, sowas darf man ja heute gar nicht mehr sagen!")

Volker Kauder: Geschäftsessen Heckler und Koch

Volker Wissing: "Angeln… ääh, nein, ich war mit Freunden im Restaurant! Das kann ich beweisen… Und zur Tatzeit war ich zu Hause! Außerdem bin ich Linkshänder, und das Opfer wurde von rechts erschlagen!"