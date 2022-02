Dax Werners Debattenrückspiegel KW8

Liebe Leser_innen,

an diesem Wochenende habe ich lange hin und her überlegt: Braucht es heute überhaupt einen Debattenrückspiegel? Wäre das nicht unangemessen, würde das der Lage in der Ukraine gerecht? Kann man so und so sehen. Andererseits muss man sich dann auch zu Recht fragen lassen, warum man bei den vielen anderen Gelegenheiten, wo man trotz Krieg in der Welt Gedanken ins Internet hochgeladen hat, nicht ebenso betroffen die Tastatur ausgestöpselt hat. Unterschiedliche Dinge berühren uns offenbar auch unterschiedlich stark, aber warum? Weil nicht immer klar ist, was gerade okay ist und was nicht, möchte ich euch heute einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie ihr euch jetzt respektvoll im Internet verhalten könnt. Los geht’s!

1. Dein Schweigen spielt Putin in die Hände

Social-Media-Pause? Nicht mit dir! Such dir die Flagge des Landes heraus, um das es gerade geht – bitte jedoch keine komplizierten Flaggen, die wir hier nicht auf Anhieb erkennen! –, kopiere diese in dein Profil und scroll’ dich 24 Stunden am Tag durch die Timelines. Teile alles, was dir nur entfernt nach News aussieht. Quelle? Egal. Authentizität? Nicht so wichtig. Bild TV hat zwei Tage lang eine Lehrerin interviewt, die angeblich in der Ukraine feststeckt, bis sich herausstellte, dass sie aus Deutschland sendet. Was die können, kannst du schon lange! Je krasser, umso besser. Denn vergiss nicht:

2. Du bist jetzt Experte

Überfliege ein, zwei Artikel zum Thema SWIFT bis zur Paywall und setze dann die Bundesregierung mit Verlinkungen in den sozialen Medien unter Sanktionsdruck. Korrigiere User_innen, wenn sie eine andere Meinung zum Thema haben als du und ermahne sie, wenn sie seit drei Stunden nichts mehr gepostet haben (siehe Punkt 1). Erstelle zwischendurch kleine psychologische Ferndiagnosen über Putin und verarbeite sie in Stories und Threads für deine Follower. Soviel zur Pflicht, nun zur Kür: Die Menschen da draußen warten 72 Stunden nach Kriegsbeginn auch auf deine Einschätzung, was das alles nun für die Zukunft Deutschlands, Europas und des Westens bedeutet. Lass’ sie nicht um Unklaren. Vielleicht kannst du Francis Fukuyama nochmal einen reindrücken? Auch hier gilt: Sky is the limit.

3. Deutschland braucht den Flugzeugträger

Mach es besser als Olaf Scholz und komm’ vor die Lage. Die Debatte zum Thema Wiederaufrüstung ist hier spätestens seit dem Weckruf des Heeresinspekteurs der Bundeswehr und Christian Lindners Statement in der Maischberger-Nachspielzeit durch. Gut so. Wir belasten uns nicht weiter damit, dass wir die Bundeswehr letzte Woche noch wegen ein, zwei rechtsextremer Einzelfälle zu viel beinahe auflösen wollten. Jetzt heißt es in die Truppenmoral investieren, ein neues Wir-Gefühl erzeugen, auch mal neue Wege für den Umbau gehen. Was macht Jogi Löw eigentlich gerade? Der Endkampf gegen den Ivan könnte schneller kommen als wir denken.

4. Niemand hat es so schwer wie du

Neben all den Einschätzungen, Analysen und Forderungen darfst du das Wichtigste nicht vergessen: dich selbst. Wie geht es dir damit, all diese Nachrichten lesen und analysieren zu müssen? Welche Coping-Strategien kannst du anderen mit an die Hand geben, die sich nicht so gut auskennen wie du? Du bist nicht nur Außenpolitik- und Finanzexperte, sondern verfügst auch über ein breites Wissen im Bereich Selfcare. Geopolitik hin oder her, am Ende geht es um deine Befindlichkeit. Vielleicht findest du Zeit, einen weiteren Podcast zu starten, in dem du uns davon berichten kannst? Alles ist möglich.

5. Erkläre anderen, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben

Sei sanft mit dir, aber unnachgiebig mit anderen. Wenn du siehst, dass sich jemand kurz nach dem Ausbruch eines neuen Kriegs in Europa nicht komplett einwandfrei ausdrückt, weise die Person sofort mit aller Härte zurecht. Ob du diese Person kennst oder nicht, ob es ihr gerade gut geht oder nicht – spielt keine Rolle. Vergiss nicht: Es ist deine verdammte Pflicht, andere zu berichtigen.

Ich hoffe, dieser Ratgeber hilft euch durch die nächsten Tage!

Friedliche Grüße, euer Dax Werner