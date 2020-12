Was 2020 sonst noch war (2)

März

Bundesregierung schnürt Applaus-Paket

Die Bundesregierung will mit einer weiteren Maßnahme auf die Corona-Epidemie reagieren und plant ein sogenanntes Applaus-Paket. Insgesamt werden 500 Milliarden Applaus-Minuten zur Verfügung gestellt. "Ob Kleinstunternehmer, Soloselbständige oder sozial Schwache – wir wollen allen Menschen helfen, und zwar schnell und unbürokratisch", teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit. Nach seinen Angaben sollen zunächst vor allem Supermarktkassiererinnen und Krankenschwestern profitieren. Sie bekommen ab sofort täglich 30 Sekunden mehr Applaus als in den vergangenen Tagen. "Im April erhöhen wir dann die Applaus-Zeit um weitere zehn Sekunden pro Person", sagte Altmaier. Sozialminister Hubertus Heil denkt außerdem über Änderungen bei Hartz IV nach: "Wir möchten großzügig sein und den Satz verdoppeln: Statt 432 Euro monatlich gibt’s künftig 864 Sekunden Applaus!" Die Wirtschaft lobte den Vorstoß der Regierung als "längst überfällig". Kritik kam dagegen von der FDP. "Applaus muss man sich hart erarbeiten", ließ Parteichef Christian Lindner wissen. "Wir dürfen jetzt nicht all unseren Applaus verbrauchen – sonst bleibt nichts mehr für die künftigen Apotheker-Generationen übrig."

Damit wollte Trump die deutsche Impfstoff-Firma "CureVac" in die USA locken:

Geld

Mike Pence hilft bei der Forschung mit Bibelzitaten und Gebeten

Sohn Eric wird für Testungen zur Verfügung gestellt

Verleihung der Ehrenmedaille "Medal of Corona"

Zehn Prozent Rabatt für Impfforscher im Golfclub Mar-a-Lago auf alle Schorlen ("Einen Gespritzten, bitte!")

Noch mehr Geld

April

Alles Wissenswerte über Maikäfer

Maikäfer gelten als Schädlinge, dabei haben sie nachweislich noch nie CDU gewählt, Platten der Toten Hosen gekauft und ein Buch von Juli Zeh gelesen. Immer, wenn die Maikäfer-Saison schon im April beginnt, gibt es unter Maikäfern eine große Diskussion über eine Namensänderung – bisher konnte sich die Aprilkäfer-Bewegung aber nie durchsetzen. Viele Maikäfer mögen gar kein Grünzeug, sie essen am liebsten Schokolade, Kekse und Käfsekuchen, bevorzugt mit einem Maikäffchen. Das Lieblingsauto der kleinen Viecher ist nach wie vor der VW Käfer. In der Maikäfergesamtschule ist "Die Verwandlung" von Franz Kafkäfer Pflichtlektüre. Die bekanntesten Maikäfer sind Sandra Maikäferschberger, Reinhard Meykäfer, Maikevin Kühnert, Maikefer Kohl-Richter und Karl Maix. Viele der Insekten arbeiten bei Feinkost Käfer. Die meisten Maikäfer leben in Maikäffern, einige aber auch in Städten (Mailand, Mainz, Maidrid).

Gute Ausreden, um nervige Video-Meetings abzuwürgen