Japans Regierung will mit einer Kampagne junge Menschen zu mehr Alkoholkonsum motivieren. Denn die Pandemie führte zu einem Einbruch der Alkoholverkäufe und damit Steuereinnahmen. "Das wär auch was für Deutschland! Unter dem Motto 'Mit Fusel für den Fiskus!' könnten wir den Staatshaushalt gesund bechern", so ein lallender Sprecher des Bundeszentralamtes für Steuern, Abteilung "Taskforce Trinken". Die vielen Hilfsprogramme rissen bereits tiefere Löcher in die Staatsfinanzen, als ein ordentlicher Schnaps-Rum-Absinth-Wodka-Schnaps-Tee in die Leber. "Jeder verantwortungsbewusste Bürger muss deshalb mithelfen, also mittrinken, aufstehen, um bald einen sitzen zu haben, einen heben, um das Defizit zu senken, saufen wie ein Loch gegen Löcher im Budget und so weiter und so fort … Hicks!" Erst kürzlich hätten Berechnungen einiger Mitarbeiter des Bundeszentralamtes für Steuern ergeben, dass das staatliche Defizit zweimal so hoch sei, wie bisher angenommen. "Glücklicherweise stellte sich dann heraus, dass die kalkulierenden Beamten die Zahlen einfach nur doppelt gesehen hatten. Und jetzt entschuldigen Sie mich: Ich muss ins Finanzministerium. Dort sitze ich nämlich zu diesem Thema in einer neuen Schenk-Fabrik, einem sogenannten 'Drink-Tank' … Hicks!“