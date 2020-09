Roy-Black-Büste gestohlen

Schlagerfans haben den Blues. Im österreichischen Velden ist eine erst vor wenigen Tagen an einem Schloss am Wörthersee enthüllte Bronze-Büste Roy Blacks gestohlen worden. Überwachungskameras zeigen, wie die ganz in Weiß Schwarz gekleideten Täter das im Industrial-Stil gefertigte Denkmal aus seinem Fundament soliden Rocks rissen und anschließend ohne viel Noise zu machen damit abtanzten. Die verzweifelten Black-Music-Anhänger sind wie in Trance: "Echt Hardcore! Unser Roy ist doch heute noch ohne Alternative." Viele von ihnen stimmten für ihr Idol spontan einen Gospel an. Zur Ergreifung der Täter stehen die Ermittler über Funk in ständigem Kontakt. Zumindest in einem ist sich die Polizei sicher: "Es handelt sich bei den Gangstas offensichtlich nicht um Metal-Diebe!"