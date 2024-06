Platz 1 - Die Spitzenkolumne #12

Bei Zuckerberg ging vermutlich in der vergangenen Woche ’ne Lampe an – endlich wieder Aktivität bei Facebook. Es ging ab wie Schmitz’ Katze, die Gemüter waren erhitzt, es wurde palavert, es herrschte rege Aufregung, man hat die Tasten nur so glühen lassen. Denn es gab Besprechungsbedarf, wegen vor allem folgender Themen: Die Doku über die Hamburger Schule vom NDR, die “Tatort”-Absage von Christiane Rösinger, weil Flake von Rammstein auch mitspielen soll, der Messerangriff von Mannheim.

Themen, wie nur für Facebook gemacht! Und dies hier wäre nicht “Platz 1 – Die Spitzenkolumne”, wenn ich mir nicht die Top-Kommentare zu diesem Wahnsinn reingetan hätte.

Los geht’s: Während sich auf den Facebookprofilen angeblicher Akteure der Hamburger Schule die Leute die Fischköppe einschlagen, weil sie in der Doku nicht genug gewürdigt wurden, kürzt Leser Eric M. die Chose unter einem Deutschlandfunk-Beitrag, der fragt, was denn unser liebster Song der Epoche sei, ab: “Keiner”. Burn, abgehakt, niedergemetzelt, weiter!

Die Indiemusikerin, Autorin und Schauspielerin Christiane Rösinger will nicht mit einem Mitglied der Tätergruppe Rammstein vor einer Kamera stehen, so weit, so normal? NEIN! Finden die Top-Facebook-Männer. Hier zum Beispiel Detlef M. (sie heißen dann auch noch wirklich alle so) unter einem Bericht vom nd: “Intoleranz bis zum Moralerbrechen”. Hier muss man zugestehen, dass das Bild relativ stimmig ist – bei Unverträglichkeit, auch Intoleranz genannt, scheidet man ja schnell mal was aus. Ich hätte mich aber eher für Durchfall entschieden, ist gängiger – und es bissl umgedreht: Moraldurchfall durch Intoleranz. Weiter! Die Bunte kennt ihre Facebook-Pappnasen am besten. Sie postet: “Oliver Pocher fordert Abschiebung von Mannheimer Polizisten-Mörder” und schreibt außerdem dazu: “Seine Ex-Frau Sandy ergänzt, dass der Attentäter von Mannheim eine solche Tat in ihrer Wahlheimat Amerika nicht überlebt hätte: ‘Die Polizei schießt dich dann einfach tot.’” Den Top-Kommentar stellt sie, die Bunte, natürlich dann auch noch selbst, indem sie fragt: “Teilst du seine Meinung?” Super. Jetzt haben wir alle schlechte Laune. Zuckerberg, fackel den Scheißladen endlich ab!

Welche Menschen würden Sie gern TOT SEHEN? Schreiben Sie es in die Kommentare!

