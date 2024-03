Herzlich Willkommen zur neuen und besten Kolumne auf dieser Webseite. Ich (Siegerin der Herzen, Rekordhalterin bei sämtlichen Spielen auf www.derkleineICE.de und einflussreichste Medienpersönlichkeit) möchte mich nicht mehr länger aufhalten mit Nebensächlichkeiten, Zweitklassigkeiten und Durchschnittlichkeiten sondern direkt zum Punkt an der Spitze kommen. Ich gucke nur noch gen Himmel, bewege mich zur pole position, stürme die Charts. Deshalb schaue ich mir eben jene an - und sonstige Listen, Rankings, Rangordnungen, Top-Performer, Topbewertungen - Jaja, it’s lonely at the top, aber es ist halt the top.

Meine Reise nach oben beginnt auf dem Handy, ich tippe in meiner Streaming-App auf den fürchteinflößendsten Reiter: Podcast-Charts. Dort auf Platz 1: “Nie & immer”, ein Pärchenpodcast, zumindest lese ich diese Kirsche und ihren Kerl - wie wir früher sagten - auf dem Bild als Paar in dieser heterosozialisierten Welt. Tatsächlich stellt sich nach wenigen Minuten heraus, dass es stimmt - er ist wohl Unternehmer, sie hat sich die Nase machen lassen, natürlich wegen der Nasenscheidewand, es ist ja immer die Nasenscheidewand und Dr. Emi muss ja auch von irgendwas leben. Carmen und Niklas Kroll, wie die beiden heißen, haben ein gemeinsames Kind. Er sagt zu seiner Frau: “Du bist echt ‘ne Milf, bei dem Spiel ‘Fuck, marry, kill’ wärst du immer noch Typ ‘marry’”. Oh, süße Liebe! Bei den beliebtesten Podcast-Folgen ist die neue von “Gemischtes Hack” ganz oben, das ist die Sendung von Thomas und Sebastian. Erstmal weinen sie, weil sie nicht mehr als Ganzes auf Platz 1 sind und dann geht es gegen Pärchen. Und zwar erzählen sie die 2003-Erkenntnis, dass Pärchen immer “WIR” sagen und dass manche beim Essengehen nicht miteinander reden. Das Krasse ist also: Sie haben in den 253 Folgen vor dieser Folge NICHT darüber geredet. Gar nicht schlecht.

Schnell zu Niveau und Poesie, Bücher. “Ist das euer Ernst?! Aufstand gegen Idiotie und Ideologie” von Peter Hahne (ZDF, AfD, Gott) ist auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch. Erster Verdacht: Das Buch kostet nur 12 Euro, statt wie die anderen 24 oder 26 … Zweiter: Die Deutschen finden es mega geil, sich als blöd, doof, trottelig, dusselig, schwachmatig und idiotisch bezeichnen zu lassen, am geilsten finden sie, wenn der Kelch knapp an ihnen vorbeischrammt, also eigentlich eher die Nachbarn gemeint sind. Und wer sind heutzutage, wo sich lieber alle verschanzen, die Nachbarn? Na klar, die Irren aus dem Internet. Schon auf der dritten Seite geht es um eine “LGBTQ-Sekte”, die Kinder umoperieren will, die Kapitel heißen "Männer unerwünscht", "'Murat spielt Prinzessin' statt Jim Knopf", "Warum ich 'Bares für Rares' liebe” oder "Warum die Wärmepumpe nicht kommen wird". Lieblingssatz: "Neulich sprach mich jemand im Zug an: 'Herr Hahne, erfinden Sie in Ihrem neuen Buch bitte neue Verschwörungstheorien. Die alten haben sich inzwischen alle bewahrheitet." Das ist hundertpro so passiert. Wohlverdient gewonnen, Herr Hahne. Oder wie ich als Mitglied der Sekte sage: Frau Henne.

Zum Klassiker: Musikcharts. Wenn es mir in Zukunft mal wieder schlecht gehen sollte, weil alles so schnelllebig ist, werde ich mir die Compilation-Charts anschauen. Mir wird es aber ab heute nicht mehr schlecht gehen, denn wie sehr in Ordnung kann eine Welt sein? Platz 1 bis 10: Bravo Hits 124, Kontor - Top Of The Clubs - Volume 99, Bravo - The Hits 2023, Dream Dance Vol. 95, Après Ski-Hits 2024, Bravo Hits 123, Ballermann Hits Party 2024, Megahits - 2024 die Erste, Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2023 und Die Giovanni Zarrella Show - Die besten Titel 2022/2023. Und das Geilste ist, so geht es hinten raus immer weiter. Hoffentlich klettert “BÄÄÄRENSTARK!!! 2024 - DIE ERSTE” (aktuell Platz 14) noch weiter hoch.

Es gibt aber nicht nur Charts und Bestsellerlisten, es gibt auch Rankings. Neben den reichsten Selfmade-Millionären und den Restaurants mit den besten veganen Angeboten wurden in dieser Woche auch noch die besten Arbeitgeber bei Medienkonzernen gekürt (seriöseste Erhebung aller Zeiten: “Wer kommt auf die Listen? Arbeitgeber auf kununu.com aus der Medienbranche mit Schwerpunkt auf Publisher, angepasst an die Kernzielgruppe von ‘kress pro’”), und was soll man sagen? TITANIC-Verlag Georg-Büchner-Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG ist auf Platz 0!

