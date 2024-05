Neureuther wird Olympia-Experte

Sportfans dürfen sich bei den Olympischen Sommerspielen auf die fachkundige Expertise des Ex-Skiprofis Felix Neureuther freuen. Während der Leichtathletik-Wettbewerbe wird der 40jährige für die ARD mit Mütze, Daunenjacke, Schal und Handschuhen auf der Stadiontribüne schwitzen und gemeinsam mit ESC-Rentner Peter Urban den packenden Kampf um die Medaillen kommentieren. TV-Zuschauer können sich auf profundes Fachwissen und kritische Fragen gefasst machen. "Wenn ich sehe, dass ein Sportschütze nach einem Fehlschuss einfach nur so rumsteht, anstatt mit Siebenmeilenstiefeln seine Strafrunde abzulaufen, kann ich auch schon mal laut werden", verspricht der Garmisch-Partenkirchener die schonungslose und knallharte Aufarbeitung deutscher Misserfolge. Beim 50km Gehen wird Neureuther sich sogar direkt an der Strecke aufhalten und Fehlstellungen der Läufer (Hocke nicht tief genug, Oberschenkel im falschen Winkel, kaum Gleitphasen) durch laute Zurufe in Echtzeit korrigieren. Weil Neureuthers Kenntnis von Kampfsportarten noch einige kleine Lücken aufweist, hat ARD-Sportchef Alexander Bommes mit Andrea Kiewel und Golfprofi Martin Kaymer ein weiteres Top-Duo verpflichten können, das beim Schwergewichtsboxen nicht nur virtuell mit in den Ring steigt. Befürchtungen, nervöse Sprechanfälle der ZDF-Allzweckwaffe könnten den TV-Genuss trüben, entkräftet Bommes auf der Stelle: "Für Sportkucker ohne Fernsehgarten-Erfahrung haben wir Andreas Plappergeschwindigkeit durch etwas Valium im Kamillentee bereits auf ein verständliches Maß heruntergeschraubt. Schließlich hat der Gebührenzahler einen Anspruch darauf, die Top-Beiträge unserer Experten rückhaltlos nachzuvollziehen, sonst geht er am Ende noch zu den Deppen von Sport1 und schaut sich ein Snooker-Turnier an." Und da kommentiert mit Billard-Legende Jorge González schließlich auch nicht irgendwer.

PH