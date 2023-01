Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder plant in den kommenden fünf Jahren 6000 neue Lehrkräfte einzustellen: "Aber richtige und nicht nur solche, die meinen, mit Singen und Klatschen allein wäre es getan! Unsere Buam und Madls sollen schließlich am Ende ihrer Schulzeit ihren eigenen Namen fehlerfrei schuhplattlern können." Dafür will er auch Pädagogen aus Preußen abwerben und stellt ihnen nicht nur eine deutlich bessere Bezahlung als in ihren Bundesländern in Aussicht, sondern lockt Neubayern auch mit einem Start- und Umzugspaket ("Mia san mia"-Fanschal, Franz-Josef-Strauß-Motivtasse sowie eine kostenlose dreimonatige CSU-Probemitgliedschaft). Angesichts eines atemberaubenden Klausurenbergpanoramas und des ähnlich klingenden Sprachgewirrs wie auf anderen deutschen Schulhöfen ("Hoit dei Fotzn!") ist Söder zuversichtlich, dass die Integration der zukünftigen "Schuilehrern im Freistaat" problemlos gelingen wird: "Wem spätestens Anfang Oktober die Umrechnung in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass bei uns die Maß traditionell nur rund 600 ml entspricht, dürfte hier endgültig angekommen sein."