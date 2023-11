Nach einer Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV) nimmt rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr immer weiter zu. Viele Autofahrer halten aber vor allem die anderen für aggressiv. TITANIC beantwortet strittige Fragen:

Von hinten kommt mit aufdringlichem Blaulicht mal wieder ein Raser im Rettungswagen auf der linken Autobahnspur angeflogen und will mich nach minutenlangem Dichtauffahren lichthupend zur Seite drängen. Wie verhalte ich mich richtig?

Leider kommt es auf deutschen Straßen immer wieder zu Unfällen mit ungeduldigen Sanitätern, die andere Verkehrsteilnehmer mit ihrem egoistischen Fahrstil nötigen, bloß um mit ihrer Ladung lächerliche vier Minuten früher am Zielort zu sein. Wehren Sie sich, indem Sie die Warnblinkanlage einschalten und Ihr Tempo reduzieren. Wichtig: Wenn es dabei zu einem Unfall kommt, haben Sie selbstverständlich Anspruch darauf, mitgenommen und auf der Strecke medizinisch versorgt zu werden.

Ein Seniorenpärchen im Opel Vectra bremst mich erst an einer gerade rot gewordenen Ampel aggressiv aus und quittiert meine Hup-Arie dann auch noch rücksichtslos mit zu frühem Anrollen in den Gegenverkehr. Wegen des Bergungseinsatzes muss ich mein Zeug vom Mäckes jetzt im Auto essen. Wen kann ich verklagen?

Bei derzeitiger Rechtslage ist da leider nicht viel zu holen. Tipp: Erfragen Sie die Telefonnummer und Adresse der Unfallverursacher vor Ort und besorgen Sie sich Ihre Kompensation nach deren Krankenhausentlassung via Enkeltrick.

Nachdem ein Radfahrer in einer Einbahnstraße frontal mein Fahrzeug gerammt hat, schreit er mich durch die Windschutzscheibe wie von Sinnen an. Ich bekomme ihn trotz Tempo 70 und auf höchster Stufe eingestellter Scheibenwischer nicht von der Motorhaube. Wie löse ich die Situation ohne mich dabei zu verletzen?

Wenn Sie Ihren kompletten Vorrat an Scheibenklar ergebnislos verspritzt haben und der andere Verkehrsteilnehmer keine Anstalten macht, sein fremdschädigendes Verhalten einzustellen, sollten Sie das wütende Gebrüll ignorieren und wie gewohnt auf die A4 auffahren. Tipp: Senken Sie Ihren Blutdruck dabei mit Musik von Brahms.