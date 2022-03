In eigener Sache

Frankfurt, den 8. März 2022

Der Titanic-Verlag erklärt heute:

Rechtzeitig zum Internationalen Frauentag am 8. März wurde heute die Hamburger Schriftstellerin und Satirikerin Ella Carina Werner zur Herausgeberin der "Titanic" berufen. Das endgültige Satiremagazin aus Frankfurt am Main wird ab heute von Achim Frenz, Oliver Maria Schmitt, Martin Sonneborn, Tim Wolff, Hans Zippert und Ella Carina Werner herausgegeben. Dazu erklärt Oliver Maria Schmitt, Sprecher der Herausgeber*innen: "Über 42 Jahre hinweg haben sich die Herausgeber der Titanic vergeblich bemüht, das Heft gegen die Wand zu fahren. Von Ella Carina Werner erhoffen wir uns neue Impulse in dieser Richtung."