Hans Kantereit ist am Samstag im Alter von 61 Jahren gestorben. Kantereit war in den 80er Jahren erst Redakteur bei TITANIC und später Mitbegründer des legendären Hamburger "Kowalski"-Magazins. Im aktuellen TITANIC-Februarheft findet sich in der Rubrik "Vom Fachmann für Kenner" ein Beitrag Kantereits, den er im Januar einreichte (hier nachlesen). Wir trauern.