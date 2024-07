Foto des Monats

Menschen mit Plastikpulle in der Hand und schwersten Läsionen im Gesicht drängeln sich in den überfüllten Wartebereichen. Die immer gleiche Diagnose lautet: Durch eine am Flaschenhals befestigte Verschlusskappe verursachte Schnittwunden mit einhergehender Dehydrierung – das sogenannte Tethered-Caps-Syndrom.

Die personell gleichermaßen ausgebluteten Krankenhäuser und Unfallpraxen blicken mit Sorge in die Zukunft, nach dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2019/904. Sie schreibt einen festsitzenden Verschluss an allen PET-Einwegflaschen und Getränkekartons vor, der Umweltgesundheit zuliebe.

Augenärzte warnen vor weiterem blinden Aktionismus: »Wenn Brüssel jetzt noch auf die Idee kommen sollte, den Strohhalm fix in die Capri-Sun- oder Durstlöscher-Trinkpäckchen zu stecken, sehen wir für die Patientenversorgung endgültig schwarz.«

