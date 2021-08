Feuchter Männertraum ade

In Memmingen hat eine Frau vor Gericht erstritten, am sogenannten "Jucken", dem jährlichen Ausfischen des Stadtbachs, teilnehmen zu können. Dass es sich dabei um eine traditionelle, bis ins 16. Jahrhundert zurückreichende, reine Männerveranstaltung handelt, kratzt die Allgäuerin nicht. Sie darf nun rechtskräftig beim Fischertag 2022 mitmischen mitfischen – Schwanzflossenvergleich inklusive. Brauchtumspfleger in ganz Deutschland zeigten sich von dem "Fehlurteil" der "tollen Hechte" am Memminger Landgericht entsetzt, das nun auch Auswirkungen auf andere Männerbünde haben könnte. Viele Unternehmensvorstände haben bereits präventiv ihre Armada von Anwälten in Stellung gebracht.