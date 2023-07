Dem Deutschlandfunk gaben Sie anlässlich des Jubiläums der Nationalversammlung ein Interview zum Zustand der Demokratie. Sie erläuterten die Gefahren von Extremismus und Internet und bemängelten »die Tatsache, dass Fake-News heute überhaupt kein Problem mehr ist, während man sich früher geschämt hat, wenn man dabei ertappt worden ist, dass man etwas Falsches gesagt hat«.

Moment: Sie meinen also, dass man sich früher geschämt hat, wenn die eigenen Aussagen nicht wahr und vollständig waren? Wenn man, sagen wir, dubiose Waffenhändler getroffen und sich dann einfach nicht mehr daran erinnert hat oder wenn man Umschläge mit sehr viel Geld entgegengenommen und sie weitergereicht, nicht offiziell verbucht und dafür aber verschwiegen hat? Dass all so was früher ganz anders bewertet wurde und man nach so einer Geschichte nicht mehr Innenminister, Finanzminister, Bundestagspräsident, Alterspräsident des Bundestages oder der am längsten amtierende Abgeordnete werden konnte?

Tja, die Zeiten ändern sich wohl.

Aber nicht: Titanic