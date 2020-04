Exklusiv: Chinas Präsident Xi Jinping antwortet auf den offenen Brief des "Bild"-Chefredakteurs

Lieber Julian Leichelt, äh: Reichelt,

das war ein kleiner Scherz zu Anfang. Die Macher von TITANIC baten mich, in meiner Antwort auch ein paar "politisch unkorrekte" Witze unterzubringen. Vielen Dank jedenfalls für Ihren offenen Brief! Zahllose Uiguren müssen ihn in unseren Umerziehungslagern derzeit 100 Mal am Tag lesen. Ich selbst habe leider noch nicht die Zeit gefunden, mich ihrem Schrieb zu widmen. Trotzdem möchte ich Ihnen dazu ein paar Dinge sagen:

1. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Natürlich bin ich ein Feind der freien Presse, und wichtige Vertreter von der "New York Times", vom "Guardian", vom "Spiegel" und natürlich die gesamte TITANIC-Redaktion stehen ganz oben auf meiner Abschussliste. Aber was sind Sie bitte für eine Schießbudenfigur?

2. In China essen wir Hunde. Ich rate daher gerade Ihnen ganz besonders von einem Besuch in meinem Land ab.

3. Ihr deutscher Gesundheitsminister Jens Spahn wurde in einem chinesischen Labor Dutzende Male geklont. Wenn Sie mir noch einmal blöd kommen, schicken wir Ihnen künftig pro Woche einen weiteren Spahn nach Deutschland.

4. Mein Brief endet hier. Sie haben mir als deutscher Wichtigtuer natürlich einen 5-Punkte-Brief geschrieben. Aber Sie sind mir nur noch eine Grußformel wert:

Unfreundliche Grüße

Xi Jinping

Staatspräsident der Volksrepublik China