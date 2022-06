überraschend offen sprachen Sie in der Bunten über Ihre Krebserkrankung. »Ich stand total unter Schock«, kommentierten Sie die »Diagnose Blasenkrebs« und betonten die Unterstützung, die Sie von Ihrer Familie erhielten: »Mein Bruder hat an dem Tag, als ich operiert wurde, eine Kerze im Kloster Erkerode angezündet.« Offenbar mit Erfolg: Mittlerweile haben Sie die Krankheit weitgehend überstanden. Und so »trat Sänger Mickie Krause wieder im Megapark am Ballermann auf und wurde gefeiert«.

Bravo! Doch warum auf Malle, fragen wir uns? Sollten Sie nicht eher im Kloster Erkerode auftreten, diesem Megapark der Hoffnung? Ein Mickie-Krause-Spektakel mit Hits wie »Finger im Po – Mexiko«, »Reiß die Hütte ab« und »Geh doch zu Hause, du alte Scheiße« sollte zum Dank doch mindestens drin sein, meinen wir.

Rollt schon mal die Sangría-Fässer aus dem Kellergewölbe: Titanic