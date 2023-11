Als in der Nähe von Sizilien ein Boot mit Fliehenden in Seenot bei Dir andockte und Du die Menschen nicht an Bord gelassen, sondern auf das Eintreffen der italienischen Küstenwache gewartet hast, legten Dir Kritiker/innen das natürlich als Kaltherzigkeit aus. Wir hingegen verstehen Deinen dramaturgischen Kniff. Irgendwie musst Du Deine Gäste ja bei Laune halten und für Unterhaltung sorgen. Was gibt’s da Besseres als ein Boot in Seenot, dessen Passagier/innen man nicht rettet?

Kennen die Antwort schon: Deine Animateur/innen von der Titanic