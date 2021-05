Das Lyrik-Eckchen

KRIMI

von Gunnar Homann

Wer wissen will, was Krimi ist —

Es ist immer das Gleiche.

Am Anfang kommt die Leiche,

Dann sagt ein müder Polizist:

Ich glaube nicht an Suizid,

Das war was Spitzes, Hartes.

Motiv wohl was Privates.

Man hat ihr einen Stalaktit

Genau von vorn ins Herz gebohrt,

Erklärt die Pathologin.

Die tote Geologin

Ging gern mit andern Männern fort,

Behauptet eine Nachbarin.

Der Gatte sei Vertreter

Und komme ständig später,

Er habe nur den Job im Sinn.

Ja nein, ich war in Sanssouci,

Erklärt der Mann der Toten,

Das sei ja nicht verboten.

Dann hat er wohl ein Alibi.

Doch checkt mir mal sein Telefon

Und schaut mal auf sein Konto,

Das alles bitte pronto,

Und sprecht mal mit dem Sheraton.

Am Schluss war es die Nachbarin,

Die Loverin der Toten

Die hat ihr angeboten:

Ich trenne mich von Konstantin.

Nur hat sie das halt nie gemacht,

Dabei war es versprochen.

Sie hat den Schwur gebrochen!

Da wurde sie wohl umgebracht.*