Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), hat sich dafür ausgesprochen, die Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden zu erhöhen. "Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer länger arbeiten muss, hat weniger Zeit, sich mit Dummheiten zu beschäftigen, beispielsweise mit Statements von BDI-Präsidenten. Außerdem wird man von zu viel Freizeit sowieso nur depressiv - überall Corona, Krieg, Lanz und SPD. Da ist es doch besser, man bekommt von alledem nichts mit", teilte Russwurm mit. "Und bitte bedenken Sie: Wenn Sie mehr Freizeit haben, besteht ständig die Gefahr, dass Sie Ihrem Partner, Ihren Nachbarn und Ihren Schwiegereltern über den Weg laufen."

Zugleich ließ der BDI-Chef wissen, dass er Kritik an seinem Vorschlag verstehen könne. Nach seiner Äußerung sei er darauf hingewiesen worden, dass in manchen Berufen heute schon viele Menschen zwangsläufig 42 Stunden in der Woche arbeiten müssen - manche sogar noch mehr, weil es anders nicht funktioniert. "Für die wäre meine Forderung also eine Verbesserung. Das ist selbstverständlich nicht meine Absicht gewesen. Da habe ich mich offenbar ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich bitte um Verzeihung", so Russwurm. In solchen Fällen rate er zu 62-, 92- oder auch mal zu 172-Stunden-Wochen.