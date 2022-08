Der Modediscounter Primark hat einen in seinen Filialen verkauften "Winnie the Pooh"-Teller wegen einer möglichen Grenzwertüberschreitung von Schadstoffen zurückgerufen. Die freigesetzten Mengen an Blei und Formaldehyd könnten bei Kindern zu toxininduzierten Wahrnehmungsstörungen führen, sich in einer knallbunten Scheinrealität zu verlieren, in der vermenschlichte Bären, Tiger, Schweine, Kaninchen, Esel, Kängurus und Eulen die gleiche Sprache sprechen und in friedlicher Symbiose miteinander leben. Das kontaminierte Geschirr soll einem Primark-Sprecher zufolge nun schnellstmöglich in das Herstellerland nach Bangladesch zurückgesandt und für die Armenspeisung vor Ort verwendet werden: "Auf diese Weise helfen wir auch den Mädchen und Jungen dort, ihrem Elend für kurze Zeit zu entfliehen." Darüber hinaus könne der Konzern noch preisgünstiger produzieren. Schließlich spare sich das Unternehmen nun den Zusatz von teurem Blei und Formaldehyd in den verwendeten Textilfarben, das den kleinen Näherinnen und Nähern in den Fabriken beim Einfärben der Klamotten genau jene Halluzinationen ermögliche, "sich in einer knallbunten Scheinrealität zu verlieren, in der vermenschlichte Bären, Tiger, Schweine, Kaninchen, Esel, Kängurus und Eulen ... na ja, Sie wissen schon!"