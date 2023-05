Nachdem die ARD in einem Beitrag von einer »entbindenden Person« gesprochen und nicht das Wort »Mutter« verwendet hatte, kommentierten Sie dies folgendermaßen: »Mutter ist der Inbegriff von Liebe und Geborgenheit! In was für Zeiten leben wir und was geht in den Menschen vor, die eines der bedeutendsten Worte der Menschheit abschaffen wollen?« Durchatmen, Reim: Wir verstehen ja, dass gerade Sie, der sieben Kinder von fünf Frauen hat, ein besonderes Verhältnis zur Mutterschaft haben. Fühlen Sie sich aber bitte trotzdem von der Pflicht entbunden, jetzt aus Protest weitere Frauen in Gebärende zu verwandeln. Die Zeiten sind, wie Sie erkannt haben, hart genug.

Rät aus mütterlicher Fürsorge für die Welt: Titanic