Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Nach vielen Jahren ganz neu aufgerollt:

Der geheimnisvolle Fall der toten dicken Männer in ihren Wägelchen (1. Teil)

Ich erwachte mit einem Knall. Meine Assistentin trat ein, salutierte und meldete: "Ich höre, Sie sind wach. Es ist schon wieder einer angekommen."

"Schon wieder?"

Laut fluchend fuhr ich aus dem Bett. Ungekämmt, unbekleidet und sogar ohne gefrühstückt zu ha­ben, ließ ich mich zum Ort des Geschehens fahren. Tatsächlich! Es war wirklich schon wieder einer angekommen: ein toter dicker Mann in einem Wägelchen. Alle Tage kamen jetzt tote dicke Männer in kleinen Wägelchen an. Man wusste lediglich, dass sie vom Berg herabkamen. Doch weshalb? Wer mochte sie schicken? Niemand kannte die Antwort. So konnte es nicht weitergehen!

"Wieviele sind es jetzt schon?" fragte ich meine Assistentin.

"Achtzehn."

Das waren zu viele.

Niemand hatte Verständnis dafür, ich am allerwenigsten. Alles mögliche hatten wir schon gehabt, aber einen solchen Mist noch nicht. Wider Erwarten kam ich auf die Idee, einmal auf dem Berg nachzusehen, ob da vielleicht Erkenntnisse zu gewinnen waren. Schließlich kamen die toten dicken Män­ner von dort. Meine Assistentin zog mich in einem der achtzehn kleinen Wägelchen, die nun schon am Fuß des Bergs herumstanden, hinauf. Außer einer Flasche, die ich sowieso schon in der Hand hatte, fand ich droben aber nichts, nicht die geringste Spur von dicken Männern, weder von toten noch von le­ben­digen. Es gab auch keine Reklametafel mit dem Aufruf "Männer! Seid tot und dick!"

"Ich bleibe jetzt so lange hier, bis einer auftaucht", bestimmte ich. Meine Assistentin schickte ich wieder hinunter, um aufzupassen, ob in der Zwischen­zeit wieder tote dicke Männer ankämen. Falls ja, sollte sie mir umgehend Be­scheid geben. Ich richtete mich, so gut es ging, in dem Wägelchen ein, um zu warten. Der Berg schwieg dazu.

(Fortsetzung folgt, wenn alle artig sind)