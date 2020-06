Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Happy Baby

Am Sohn, berichtet der Freund, habe er zuletzt ein kleines Bäuchlein festgestellt, und er, der Freund, habe einen Moment benötigt zu begreifen, dass ja seit März kein Schulsport und kein Schwimmunterricht mehr sei und die längste Zeit kein Spielplatz geöffnet gehabt habe, und das sei das Ergebnis; und doch, fährt der Freund fort, habe alles im Leben immer zwei Seiten. Denn gehe jetzt die Schule wieder an, sei auch wieder Elternabend, und der Bio-Zisch-Mann, der sogenannte Bio-Zisch-Mann, der jedenfalls von ihm, dem Freund, sogenannte Bio-Zisch-Mann habe wieder Gelegenheit zu einem Auftritt.



Der Bio-Zisch-Mann, erzählt der Freund, sei beim letzten Mal mit Frau und Kind zum Elternabend gekommen, also nicht mit dem betreffenden Schul-, sondern einem kleinen Geschwisterkind. Die Situation sei also die gewesen, dass für das betreffende Schulkind eine Aufsicht, die Oma etwa, bestellt worden sei, damit der Bio-Zisch-Mann mit Frau und zweitem oder dritten Kind an diesem Elternabend habe teilnehmen können. Alle anderen Eltern seien natürlich allein dagewesen, so aufregend sind Grundschulelternabende nicht, dass man dafür einen Babysitter bezahlen oder Verwandtschaft bemühen wolle, aber der Bio-Zisch-Mann, ein sog. später, dabei natürlich astrein junggebliebener Vater, habe zeigen müssen, dass er sich für Wohl und Wehe seiner Kinder unbedingt interessiere, und sei es zum Preis höheren organisatorischen Aufwands. Im Grundsatz, so der Freund, sei ihm, dem Freund, das natürlich scheißegal, wer da nun allein oder zu zweit anrücke, es sei dies ja, zumindest in dieser Beziehung, ein freies Land, und also bitte sehr; nur sei es aber vielleicht so, dass Säuglinge oder Kinder, die das Säuglingsalter soeben erst verlassen hätten, auf Veranstaltungen, die für Erwachsene gedacht seien, nichts verloren hätten, auch wenn der Bio-Zisch-Mann und seine atemberaubend passende Bio-Zisch-Frau sicher sagen würden, dass bei Naturstämmen am Amazonas die Kinder immer und überall dabei seien. Wobei, fand der Freund, da freilich die Frage wäre, ob Naturstämme am Amazonas ihre Kinder mit auf die Jagd nähmen, wo sie doch nur störten, nämlich nach fünf Minuten anfingen zu quengeln.



Hier, erklärt der Freund, habe der Bio-Zisch-Mann eine letzte Chance gehabt, die Sache wie ein Vernunftwesen zu regeln. Er hätte bloß mit dem Kind vor die Tür treten müssen. Seine Frau hätte dem Elternabend folgen können, und Bio-Zisch-Mann und Kind wären auf dem Schulflur eine Weile auf und ab spaziert. Dann, folgerte der Freund, hätte der Bio-Zisch-Mann aber gleich zuhause bleiben können und hätte außerdem die Gelegenheit versäumt, sich als engagierter Vater zu produzieren.

„Es ist heutzutag’ was Schändliches um die Mannsbilder!“ Oskar Maria Graf, 1928

Der Bio-Zisch-Mann also sei mit dem quengelnden Kind im Klassenzimmer herumspaziert, wobei sich das Quengeln des Kindes mit dem Quietschen des Schuhwerks vom Bio-Zisch-Mann vermischt habe: Quengel – quietsch, quengel – quietsch, quengel – quietsch. Die Lehrkraft habe natürlich nicht eingegriffen, ein Angriff auf patente Väter mit ausdrücklichen Prioritäten sei ja heutzutage ausgeschlossen, und tatsächlich den ganzen Elternabend hindurch sei also der Bio-Zisch-Mann mit dem Kind auf dem Arm herumgerannt, auch als das Kind längst eingeschlafen gewesen sei, aber der Bio-Zisch-Mann sei freilich prophylaktisch weitermarschiert, es habe, quietsch, ja auch viel besser geklungen so, und ein Elternabend sei dann auch nicht so langweilig.



Zwischendurch sei der Bio-Zisch-Mann samt Kind an seinen Rucksack und habe, für alle gut sichtbar, eine ökologisch unbedenkliche Flasche Bio-Zisch-Limonade entnommen und diese dann im Stehen ausgetrunken. Überhaupt, müsse er, der Freund, feststellen, sei es Erwachsenen, wie es aussehe, keinesfalls mehr möglich, 45 Minuten Elternabend ohne stärkendes Getränk zu verbringen, noch im kühlen Februar nicht, die Gefahr der Dehydrierung sei wohl einfach viel zu groß, weshalb alle oder doch die meisten oder immerhin viele an ihren Getränkeflaschen herumgenuckelt hätten, zumal das übliche Quartierspersonal, es bestehe da natürlich immer derselbe Zusammenhang. Eine Dreiviertelstunde ohne Konsumakt und/oder Sorge um sich sei in gewissen Milieus nicht mehr vorgesehen, schloss der Freund, wobei er, der Freund, diese Ökowindeln natürlich ebenfalls kaufe, auf denen stehe: Happy baby for a happy planet.



Dass wer noch an die umgekehrte Möglichkeit glaube, könne man womöglich ausschließen.