Der Ende letzten Jahres verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. hat Medienberichten zufolge während seiner Amtszeit darunter gelitten, nicht einratzen zu können. In einem Brief, den das ehemalige Kirchenoberhaupt wenige Wochen vor seinem Tod am 28. Oktober 2022 geistig hellwach an seinen Biografen Peter Seewald geschrieben hatte, heißt es wörtlich, das "zentrale Motiv" des Rücktritts im Februar 2013 "war die Schlaflosigkeit, die mich seit dem Weltjugendtag in Köln ununterbrochen begleitete". Nach den mit Wein, Weib und gregorianischem Gesang durchgemachten Nächten im Anschluss an seine euphorisch gefeierte Papstwahl, hätte er sich nicht auf seinen Vorschusslorbeeren ausruhen können, sodass er bereits zu Beginn seines Pontifikats von einer quälenden Amtsmüdigkeit übermannt worden war. Die immer wokere Gesellschaft tat ihr Übriges. Durch das Unverständnis über seinen unfehlbaren Erzkatholizismus, die gnadenreiche Aufhebung der Exkommunikation des Antisemiten und Holocaust-Leugners Richard Williamson sowie das eine oder andere unter den Altar gekehrte Missbrauchsskandälchen wäre er von den Gläubigen im Laufe der Zeit komplett um den Schlaf gebracht worden. Als auch Gebete vor dem Zubettgehen ("Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich bald ins Traumland komm!") nicht mehr geholfen hätten, sei er schließlich einem alten Aberglauben erlegen und habe angefangen Schäfchen zu zählen – ebenfalls ohne Wirkung. "Leider hat die infolge der vielen Kirchenaustritte zusammengeschrumpfte Herde dafür nicht mehr ausgereicht", berichtet Benedikt weiter, der erst Jahre später von seinem Leiden erlöst werden konnte und am Silvestermorgen 2022 eingeschläfert worden war.