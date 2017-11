»Building a country that works for everyone« war, zumindest zu Beginn Eures Parteitags in Manchester, weiß auf blauem Grund zu lesen, bis einige Buchstaben der Schwerkraft folgten und während der Rede von Premierminsterin Theresa May herunterpurzelten. First of all: Ist das Allgemeinwohl nicht das grundlegende Ziel, sozusagen die conditio sine qua non eines jeden Gemeinwesens, gleich ob nun mit oder, wie im Fall des Vereinigten Königreichs, ohne eine geschriebene Verfassung, das demzufolge keiner gesonderten Hervorhebung mehr bedarf, formal sogar in totalitären Regimen anzustreben verkündet wird?

Second: Ein Land, das für »jeden« da sein will, das propagiert ja noch nicht einmal die konkurrierende Labour-Party unter ihrem linken Vorsitzenden Jeremy Corbyn (»For the many not the few«). Fürwahr also ein schlechter Scherz von Euch, der nur noch hätte ausgebügelt werden können, wenn zum Ende der Rede der Parteivorsitzenden die richtigen Buchstaben heruntergefallen wären, wir also hätten lesen können, worauf sich Eure Politik schon seit dem 19. Jahrhundert zielstrebig und leider sehr erfolgreich zubewegt: »Building a country that works for -----one.«

Good luck! Titanic