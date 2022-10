Am gestrigen Dienstag war der Messengerdienst WhatsApp weltweit für rund zwei Stunden gestört oder ganz ausgefallen. Dank bester Kontakte zu Mutterkonzern Meta kennt TITANIC die nicht durchgekommenen Nachrichten. Eine Auswahl:

"Wann kommt den nun endlich der Faschismus? Ich dachte ihr seid da die Steigbügelhalter! Für dein gutes Aussehen habe ich dich sicher nicht geheiratet!"

- Franka Lehfeldt an Christian Lindner

"Wie kriege ich gute PR?", "Was macht man in der Opposition?", "Jobs im Lobbyismus Gehalt", "Warum funktioniert Google nicht?"

- Friedrich Merz

"Hey Süße, hast du heute Abend schon was vor? Ich dachte wir gehen zusammen was trinken, ganz privat, nur du, ich und dein Ehemann/Verlobter/Freund."

- Wolfang Kubicki via Broadcast an alle weiblichen Abgeordneten des Bundestages

"Hast du noch'n Fuchs da?"

- Selenskyj an Olaf Scholz

"Moin Ehring, altes Haus. Hast du gesehen, was heute wieder im Postillon stand? Ich schick dir einen Screenshot. Könnt mich wegschmeißen vor lachen. Einfach genial, wie die immer wieder mit den selben drei Witzen durchkommen. Und mit die meine ich uns, hehe. Na ja, liebe Grüße, dein Oli."

- Oliver Welke an Christian Ehring

"Ciao Giorgia, darf ich mal deine Meloni sehen? xD Spaß rechts ran lol ich meine bei Seite. Lass ma nachher telen wegen Faschismus 2.0 usw pls. LG Alice"

- Alice Weidel an Giorgia Meloni

"Michael! Die Weltrevolution steht kurz bevor, aber die Herrschaften des Satanas bieten aktuell ihr letztes Aufgebot auf. Nur du kannst uns helfen, am besten mit einer weiteren Spende an roflcopter@gmx.de. Bleib stark, Sieg Heil und für Liebe, dein Q!"

- Fundraising Team der CDU Sachsen an Michael Wendler

"*zupft an seinem Ärmel* hewwo *wird rot* Ich weiß, ich bin nicht so cool und so hübsch wie du aber... *kratzt sich nervös am Hinterkopf* hättest du Lust, mal mit mir ins Kino zu gehen? uwu Meine Frau muss es ja nicht wissen hihi" "Hallo, antwortest du mal?" "Dumme Bitch, dich will doch eh keiner" "Ok, sorry, tut mir leid, war ein bisschen zu sehr auf Koks. Aber wehe du erzählst hiervon was, ich klag dich kaputt!"

- Til Schweiger an Shirin David