Was sonst noch war

+++ Ergebnisorientiert: In 22 Arbeitsgruppen haben SPD, Grüne und FDP die künftige Ampel-Koalition ausgehandelt. Ein kleiner Vorgeschmack dessen, was Beschäftigte und Rentner unter der neuen Regierung noch alles an Nullrunden erwartet +++ The Show Must Go On: Nena hat ihre komplette Tour für 2022 abgesagt. Für die 61-Jährige und ihre Fans ist das allerdings kein Problem. Echtes Konzertfeeling kommt ebenso auf den von ihnen besuchten Querdenker-Demos auf. Sobald es dort losgeht, holen auch alle ihre Smartphones raus und fangen an zu filmen +++ Dresdner Dialektik: Trotz hoher Inzidenzen und der bundesweit niedrigsten Impfquote sehen viele Sachsen den bevorstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten gelassen entgegen, handele es sich doch lediglich um die jahreszeitlich bedingten Grippenspiele +++ So ein QAtsch! Hunderte QAnon-Anhänger haben in Dallas vergeblich auf eine Wiederkehr des 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen John F. Kennedy Jr. gewartet. Da es sich nicht um dessen Vater gehandelt hat, kann man die Verschwörungsfuzzis zumindest vom Vorwurf freisprechen, den Schuss nicht gehört zu haben +++ Sechster Sinn: Die Berufung des "The Sixth Sense"-Regisseurs M. Night Shyamalan als Jury-Präsident der Berlinale 2022 bestätigt die Befürchtungen vieler Filmkritiker: Das Kino ist längst tot +++ Lebensmotto: Der Profi-Bodybuilder Shawn Rhoden, der 2018 als "Mr. Olympia" ausgezeichnet wurde und damit als König der Bodybuilder galt, ist im Alter von nur 46 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Na ja, dabei sein war alles! +++ Weltraum-Pionier: Der ursprünglich für Ende Oktober geplante Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS musste bis in den November hinein immer und immer wieder verschoben werden. Er wird nun als erster Deutscher in die Geschichte eingehen, der durch Raum und Zeit gereist ist +++ Ausnahmen ausgeschlossen: Der Bundestag hat die 3G-Regel für den Plenarsaal beschlossen. Abgeordnete, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können, dürfen nur noch auf den Tribünen an den Sitzungen teilnehmen. Ganz zur Freude der Liberalen. Sie müssen nun doch nicht mehr neben der AfD sitzen +++