Was sonst noch war

+++ Hakenkreuzblütler: Der scheidende AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat sich nach eigenen Worten nie als bürgerliches Feigenblatt für eine rechtsradikale Partei gesehen. Als Pestwurz macht er sich ohnehin viel besser +++ Von wegen nicht ganz dicht: Dass sich selbst SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Legalisierung für Cannabis ausspricht, ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich zieht er auch in der Coronapolitik seit fast zwei Jahren konsequent sein Ding durch +++ Neues aus dem UN-Headquarter: Die radikal-islamischen Taliban fordern Redezeit bei der UN-Vollversammlung. Für eine positive Rückmeldung will aber kein Entscheidungsträger von den Vereinten Nationen bisher seinen Kopf hinhalten +++ Einfach Aldior: Dem Sozialverband VdK zufolge drohen Obst und Gemüse aufgrund immenser Preisteigerungen "endgültig zum Luxusgut" zu werden. Die Feinkostläden haben umgehend reagiert und Gucchini, Porreesche und Ray Bananas bereits in ihr Sortiment aufgenommen +++ Innerlich vom Hass zerfressen: Der bekannte Dortmunder Rechtsextremist Siegfried "SS-Siggi" Borchardt ist tot. Er starb sowohl an als auch mit Faschismus +++ Kostenexplosion: Das Bundeswehrdebakel in Afghanistan hat mehr als 17,3 Milliarden Euro gekostet. Angesichts solch einer horrenden Summe ist es verständlich, dass sich viele Soldaten nach ihrer jahrelangen Energieleistung derzeit wie verheizt fühlen +++ Jobgeschenk: Amazon will für das Weihnachtsgeschäft in Deutschland 10 000 zusätzliche Saisonkräfte einstellen. Arbeitsschuhe, Schürze und Wichtelmütze werden auf Wunsch gestellt +++ Altlasten: Die Zahl der in Deutschland allein lebenden Senioren nimmt stetig zu. Kommen bald die Überbrückungshilfen für Solo-Unselbstständige? +++ Pathologisch: Queen Elizabeth II. hat ihre Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Glasgow aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Dabei wäre sie dort die einzige, die realistisch bereits vor 2030 das 1,5-Grad-Ziel erreichen könnte +++