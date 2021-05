Was sonst noch war

+++ Landflucht: Einem Bericht des Fachjournals Frontiers in Forests and Global Change zufolge liegt der weltweite Anteil ökologisch unberührter Lebensräume mit intakter Tierwelt bei gerade mal 2,9 Prozent. Dazu zählen neben Teilen des Kongobeckens oder der Sahara auch einige ländliche Regionen in Ostdeutschland, wo Fuchs und Hase sich mittlerweile wieder ungestört "Heil Hitler!" sagen können +++ Die vergessene Musikwelt: Archäologen haben herausgefunden, dass das durchschnittliche Gehtempo des Tyrannosaurus Rex bei gemütlichen 4,6 km/h Spaziergeschwindigkeit lag. Nun gilt es zu erforschen, ob er dabei auch "A Walk in the Jurassic Park" gepfiffen hat +++ Missbrauchtumspflege: Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta in Düsseldorf lehnen die Firmung ihrer Kinder durch Kardinal Rainer Maria Woelki ab. Der harmlose Gruselpfaffe ließ wissen, er sei deswegen dennoch nicht vom Glauben abgefallen und stehe für Absegnungen aller Art, u.a. dem Empfang der ersten scheinheiligen Kommunion, auch weiterhin zur Verfügung +++ Generationskonflikt: Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist nicht in der Lage, in einem Text Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Das kommt davon, wenn die Älteren meinen, ihr Wissen dauernd an den Nachwuchs weitergeben zu müssen +++ U14: Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Österreichs Kanzler Kurz der mutmaßlichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre. Es steht allerdings zu erwarten, dass die Ermittlungen gegen ihn wegen Strafunmündigkeit schnell wieder eingestellt werden +++ Nehmt Abschied, Brüder: Laut der Studie "Chormusik in Coronazeiten" haben die ohnehin unter Nachwuchsmangel leidenden Chöre im deutschsprachigen Raum einen erheblichen Mitgliederschwund zu beklagen. Vielen aktiven Sängerinnen und Sängern ist in der Pandemie die Puste ausgegangen +++