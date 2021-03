Was sonst noch war

+++ "Saniii!": Durchpusten bei Tausenden von Bundeswehrsoldaten, die zur Pandemiebekämpfung in Altenheimen helfen sollen. Auch Rekruten vom Rang "Schütze Arsch" werden nur zur Durchführung von Corona-Schnelltests und nicht für pflegerische Tätigkeiten eingesetzt +++ Entwarnung: Die Befürchtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vor einer coronabedingt höheren Durchfallquote unter Lehrlingen scheint unbegründet. Auch in früheren Zeiten haben sich die Azubis vor ihren Prüfungen gleich reihenweise ins Hemd gemacht +++ Nachhaltigkeit macht Fußballschule: Nach dem Vorbild des vom UN-Klimaschutzsekretariat ausgezeichneten englischen Fußballclubs Forest Green Rovers soll nun auch die Bundesliga umweltfreundlicher werden. Beim FC Bayern München wird die Rasenheizung in der Allianz Arena zukünftig mit der heißen Luft aus Karl-Heinz Rummenigges Interviews betrieben. Und der FC Schalke 04 führt für verliehene Spieler ein zusätzliches Flaschenpfand ein +++ Angefixt: Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, hat den russischen Coronaimpfstoff Sputnik V gelobt. Das Zeug sehe zwar nach nichts aus, wirke dafür aber bereits nach der ersten Verabreichung erstaunlich gut. Der STIKO-Chef ist zuversichtlich, dass sich auch die Nebenwirkungen bald verflüchtigen werden, das Brennen im Hals aufhört und er endlich wieder sehen kann +++ Flammender Zorn: In der Kirche herrscht Erleichterung darüber, dass nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden der Ku-Klux-Klan auch in Deutschland weiterhin aktiv ist. Es war schon befürchtet worden, dass aufgrund des skandalösen Gebarens des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki hierzulande die Kreuze brennen +++