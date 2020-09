Was sonst noch war

+++ Feine Gesellschaft: Deutschland ist einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge in der Corona-Pandemie enger zusammengerückt, u.a. in Heinsberg, Gütersloh und Garmisch-Partenkirchen +++ Life on Venus: Wissenschaftler haben auf der Venus Spuren möglichen Lebens nachgewiesen. Das war aufgrund der Unwirtlichkeit des Planeten mit seiner menschenfeindlichen Ödnis und der ätzenden Atmosphäre, die einem die Luft zum Atmen raubt, bisher nicht für möglich gehalten worden. Weltraum-Pioniere träumen jetzt schon von der Besiedelung eines interstellaren Neuhannover +++ #StayAwake: Aufgrund der zunehmenden Corona-Neuinfektionen warnen Ärzte vor einer „Corona-Müdigkeit“ und deren Folgen wie einer Intensivbettschwere, der gähnenden Leere in Schulen, Gaststätten und im Einzelhandel, einem schnarchlangweiligen TV-Programm aufgrund des Drehstopps von Neuproduktionen, dem bösen Erwachen, z.B. in einer Diktatur, und einem ewigen Schlaf +++