Was sonst noch war

+++ Slowfood: Aufgrund der rasant alternden Bevölkerung Japans hat ein örtlicher Lebensmittelmarkt dort nun eine "langsame Kasse" für Senioren eingeführt. In Deutschland kennt man dieses Einkaufs-Konzept schon lange unter dem Namen "Murphys Gesetz" +++ Schlachtplan: Ex-Stadionwurst Clemens Tönnies ist nach dem Fleischskandal um Wiedergutmachung bemüht. Gerichte-, Quatsch! Gerüchteweise plant er für die Zukunft die bundesweite Auslagerung seiner Produktion in mehrere leerstehende Karstadt-Kaufhof-Filialen, um in deren Schaufenstern für mehr Transparenz der Arbeitsbedingungen zu sorgen +++ Die Chemie stimmt nicht: Laut einer Studie des Bundesumweltamtes sind Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit langlebigen Chemikalien im Blut belastet. Das erklärt zumindest, warum viele Erwachsene auf junge Leute so allergisch reagieren +++ Take that!: Auch der britische Sänger Robbie Williams hat in mehreren YouTube-Videos Verschwörungstheorien verbreitet. Zumindest leugnet er, in einer Videoschalte mit Xavier Naidoo "Let Me Entertain You" im Qanon gesungen zu haben +++ Deutsche Vita: Angesichts der Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie sind im ersten Halbjahr rund 13 Prozent mehr Selbstbräuner als im Vorjahreszeitraum verkauft worden. Zusätzlich stiegen für das Strandfeeling daheim die Verkaufszahlen von Katzenstreu, während Socken- und Sandalenhersteller einen nahezu identischen Absatzeinbruch hinnehmen mussten +++