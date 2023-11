Am gestrigen Mittwoch traf sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Emir von Katar, um über die Freilassung der verbliebenen Hamas-Geiseln zu sprechen. Weil die Dienstmaschine früher als geplant in Doha ankam, musste Steinmeier eine halbe Stunde auf der Landebahn warten. Was ging dem BuPrä durch den Kopf, während er mit verschränkten Armen in der Tür des Flugzeugs stand?

[ ] "Ob ich nachher den Witz mit dem Scheich und dem verschleierten Esel erzähle, um das Eis zu brechen?"

[ ] "Beckenbauer hatte recht, hier gibt’s wirklich keine Sklaven!"

[ ] "Die reinste Folter, diese Warterei – so muss es in Guantanamo sein."

[ ] "Hahaha, ich bin in der SPD!"

[ ] "Nächstes Mal nehm ich den Pannenflieger von der Baerbock, dann komm ich wenigstens zu spät statt zu früh an."

[ ] "Die haben schon den roten Teppich ausgerollt, ich guck mal besser noch präsidialer."

[ ] "Hahaha, ich bin Deutschlands Staatsoberhaupt!"

[ ] "Na toll, da hätte ich auch 'Morbius' zu Ende schauen können …"

[ ] "Wenn ich jetzt wieder reingehe, denken sie, ich hole mir in der WC-Kabine einen runter."

[ ] "Och, warum eigentlich nicht?"