Dwayne "The Rock" Johnson fühlt sich wie erschlagen. Der US-Schauspieler trauert um seinen verstorbenen Vater Rocky. Er wurde steinalt. Zu den näheren Begleitumständen des Todes bissen Reporter bisher auf Granit. Sie sind aber felsenfest davon überzeugt, dass der ehemalige Profi-Wrestler auch als Gneis Greis noch ein ordentlicher Brocken gewesen sein muss. Rocky Johnson wuchs bei Pflegeeltern, einem Bildhauer und einer Geologin, auf. Geröll gegen seine Eltern hegte er dennoch nie. Ohnehin blieben ihm als mohsharter Wrestling-Star keine Zeit für Sedimentalitäten. Trotz seines Erfolges blieb Rocky Johnson bis ins hohe Gesteinsalter bescheiden und pflegte stets zu sagen: "All in all you're just another brick in the wall." Seine Beisetzung findet auf einer Schutthalde [Abbruch]