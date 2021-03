Union und SPD einigen sich auf Transparenzgesetz

Die Große Koalition hat sich auf ein Transparenzgesetz für Abgeordnete geeinigt. Neben genaueren Auskünften über Nebeneinkünfte soll das Gesetz auch die Aktienoptionen und Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen offenlegen. TITANIC weiß bereits, in was die Abgeordneten ihre Diäten stecken:

→ Thomas Bareiß: Nicht mehr ganz so stiller Teilhaber am Bastellbedarfsgeschäft "Schwarzer Filz"

→ Anton Hofreiter: Großhandel für Haarpflegeprodukte

→ Wolfgang Kubicki: Hält konstant 2,5‰ an der Radeberger-Gruppe

→ Martin Schulz: Mehrheitseigner am Bahn-Konkurrenten Schulz-Zug

→ Christian Linder: Supervillan ETF (Weapons, Alcohol, Tobacco, Nuclear Energy)

→ Olaf Scholz: Hält keine Aktien, aber große Stücke auf sich selbst

→ Robert Habeck: Hat mehrere Sexshops u.a. in Husum, Wedel und Itzehoe

→ Jens Spahn: Immobilien