Am Dienstag verstarb Lionel van der Meulen, der Gründungschefredakteur der TITANIC. 1946 in Nürnberg geboren, verfiel er schon zu Schulzeiten dem Journalismus. Er leitete die Schülerzeitung seines Gymnasiums und war zeitgleich ältester Abiturient Bayerns und jüngster Chefredakteur Deutschlands. Seine Ausbildung bekam er an der Deutschen Journalistenschule in München, als Stipendiat lebte und recherchierte er in den USA. Lange Jahre berichtete er als Reporter für den „Stern“ aus Israel und dem Iran, im Februar 1979 saß er in dem Flugzeug, das Ayatollah Khomeini aus dem Pariser Exil nach Teheran brachte. Im Oktober 1979 berief TITANIC-Mitbegründer Pit Knorr den mit Extremsituationen vertrauten Mann auf den Chefsessel des neu erscheinenden Satiremagazins. Er verordnete dem Blatt journalistische Sorgfalt und satirische Schärfe, rücksichtslos förderte er jedes Talent, das sich nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte. Sein einfaches Erfolgsrezept packte er gerne in sieben klare Worte: „Nur der Dümmste und Unfähigste wird Chef.“ In späteren Jahren arbeitete van der Meulen für den Hessischen Rundfunk, produzierte aufwendige Features und Hörstücke und leitete schließlich die Kommunikation der Deutschen Flugsicherung. Van der Meulen war leidenschaftlicher und zutiefst überzeugter Raucher, er starb im Alter von 77 Jahren in Frankfurt an den Folgen einer Lungenoperation.