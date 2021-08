Bundesverbraucherschutzministerin Julia Klöckner beabsichtigt, den Tierschutz zu verbessern. Dafür plant sie, Tierheime, Zoofachhandel und Haustierbesitzer:innen stärker in die Pflicht zu nehmen. "Wer ein Tier besitzt, sollte unter anderem auf die gesunde Ernährung des Tieres achten", teilte Klöckner mit. Sie empfehle vor allem Produkte von Nestlé. "Da gibt es zum Beispiel was ganz Feines für Hunde: Nestlé Fitness Chocolat Frühstückscerealien mit Vollkorn, teilweise überzogen mit Schokolade. Da bleiben Waldi und Fiffi nebenbei topfit." Das Produkt sei aber auch für Katzen, Fische und Nesquik-Hasen geeignet. "Probieren Sie es ruhig mal aus", so die Ministerin. Darüber hinaus will sie mit neuen Vorschriften auf den Haustier-Boom in der Pandemie reagieren. So sollen künftig nicht mehr die Menschen die Tiere aussuchen, sondern umgekehrt. "Damit stellen wir sicher, dass ein Tier dorthin kommt, wo es sich wohlfühlt", ließ Klöckner wissen. Geplant sind zudem strengere Regeln für Hundehalter:innen. Unter anderem sollen sie besser auf ihre Tiere aufpassen und sie nicht von allen streicheln lassen, vor allem nicht von Politiker:innen. "Das hinterlässt beim Tier oftmals bleibende Schäden", so Klöckner.